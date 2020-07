Dopo The Handmaid’s Tale Elisabeth Moss di nuovo produttrice: le serie tv e i film in cantiere (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'appellativo di Queen of Peak TV non le basta più, e allora Elisabeth Moss torna a volgere lo sguardo al ruolo di produttrice, con il quale ha già familiarizzato nelle prime tre stagioni di The Handmaid's Tale – la quarta è stata rinviata al 2021. Secondo quanto riportato dalle principali testate statunitensi, la protagonista della serie distopica ispirata a Il Racconto dell'Ancella di Margaret Atwood ha creato la casa di produzione Love & Squalor insieme alla storica partner Lindsey McManus. Al lancio di questa nuova iniziativa creativa e imprenditoriale è legato inoltre un accordo first-look con Hulu e Fox 21 Television Studios, nell'ambito del quale sono già stati commissionati alcuni progetti. Il primo – annunciato nei giorni scorsi – ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dopo The Dopo The Handmaid’s Tale Elisabeth Moss di nuovo produttrice: le serie tv e i film in cantiere OptiMagazine GRAFICO-Nessun divorzio: indicatori su uscita da euro segnalano ottimismo dopo accordo Ue

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Gli indicatori di mercato che misurano il rischio di rottura dalla zona euro sorprendono positivamente dopo l’accordo di questa settimana tra i leader europei su un ...

Zangrillo su frenata Covid-19: “Un solo morto in Lombardia, non sta succedendo più nulla”

Zangrillo sicuro su frenata Covid-19: "Un solo morto in Lombardia, non sta succedendo più nulla" Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, torna a parl ...

