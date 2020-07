Dopo la telefonata Trump-Al Sisi, il parlamento egiziano autorizza l'esercito ad entrare in Libia (Di mercoledì 22 luglio 2020) È stata la prima seduta segreta di questa legislatura del parlamento egiziano. Seduta che segue alla telefonata tra Trump ed il dittatore Al Sisi. Il parlamento egiziano ha autorizzato l'esercito egiziano ad entrare in Libia, cosa che era stata richiesta dal parlamento libico. Ricordiamo che l'Egitto ha fatto già una importante esercitazione militare alle porte della Libia e Dopo che Al Sisi ha dichiarato Sirte come la zona rossa, il rischio di una guerra contro la Turchia per (...) - Tribuna Libera / USA, Egitto, Libia Leggi su feedproxy.google

flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Maria De Filippi a sorpresa sul palco dell’Ariston dopo la telefonata dello scorso anno? A oggi tutto è possib… - dawac72 : @CarloCalenda Ma una telefonata non sarebbe meglio? I social sono come minimo la piazza del paese la domenica dopo… - PacciaVNP46 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Maria De Filippi a sorpresa sul palco dell’Ariston dopo la telefonata dello scorso anno? A oggi tutto è possib… - MarcoN17023399 : @silvia_sb_ L'avevo sentita dalla Groviera con Bagnai e mi era piaciuta, la volta dopo ha praticamente smentito tut… - BenedettaCerta : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Maria De Filippi a sorpresa sul palco dell’Ariston dopo la telefonata dello scorso anno? A oggi tutto è possib… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo telefonata Dopo la telefonata Trump-Al Sisi, il parlamento egiziano autorizza l’esercito ad entrare in Libia AgoraVox Italia Ucraina, dopo 12 ore il sequestratore armato si è arreso: liberati i 13 ostaggi sull’autobus

I 13 ostaggi sono stati costretti a trascorrere l’intera giornata chiusi in un autobus sotto la minaccia delle armi e la paura per i continui spari dell’assalitore. Tre di loro, una donna incinta, un’ ...

Dopo 130 giorni con il Covid, primo tampone negativo per Nada Cava

Per ora è una vittoria a metà. A malincuore devo dire che il mio datore di lavoro, dopo tutto il clamore che ha avuto la mia storia, non mi ha fatto una telefonata e nemmeno mandato un messaggino.

I 13 ostaggi sono stati costretti a trascorrere l’intera giornata chiusi in un autobus sotto la minaccia delle armi e la paura per i continui spari dell’assalitore. Tre di loro, una donna incinta, un’ ...Per ora è una vittoria a metà. A malincuore devo dire che il mio datore di lavoro, dopo tutto il clamore che ha avuto la mia storia, non mi ha fatto una telefonata e nemmeno mandato un messaggino.