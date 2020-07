Dopo la telefonata Trump-Al Sisi, il parlamento egiziano autorizza l'esercito ad entrare in Libia (Di mercoledì 22 luglio 2020) È stata la prima seduta segreta di questa legislatura del parlamento egiziano. Seduta che segue alla telefonata tra Trump ed il dittatore Al Sisi. Il parlamento egiziano ha autorizzato l'esercito egiziano ad entrare in Libia, cosa che era stata richiesta dal parlamento libico. Ricordiamo che l'Egitto ha fatto già una importante esercitazione militare alle porte della Libia e Dopo che Al Sisi ha dichiarato Sirte come la zona rossa, il rischio di una guerra contro la Turchia per (...) - Tribuna Libera / USA, Egitto, Libia Leggi su feedproxy.google

TeknoIta : Poi dopo chiarisco: 1998: la Scintilla Modena a gonfie vele mi fanno una scritta sotto casa attento al cranio. Dop… - tiziana13_tp : @back_morena @MariaRo99325323 ???? (Scusa il ritardo Sister, ho ricevuto telefonata chilometrica dall'avv. Ormai, sa… - RED_269 : RT @_Carabinieri_: Potenza: 81enne allerta prontamente il 112 dopo la telefonata di un corriere che la avvertiva dell'arrivo di un pacco de… - Freya411367691 : La tristezza del giorno dopo e della telefonata che non arriva... - conunasolac : parla con l’operatrice per farsi spiegare i dettagli e poi conclude la telefonata. dopo altri 10 minuti chiama un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo telefonata Dopo la telefonata Trump-Al Sisi, il parlamento egiziano autorizza l’esercito ad entrare in Libia AgoraVox Italia "Senza internet da due mesi, ma le bollette arrivano"

STAFFOLIDa due mesi senza internet. La famiglia Pieracci di Staffoli, dopo una serie infinita di telefonate con la Tim, richieste di sopralluoghi e interventi, attese snervanti, ha deciso di rendere p ...

Darsena, marocchino ruba smartphone: arrestato da Polizia locale e lasciato libero dal giudice

L’altra sera gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale un 19enne senegalese, pluripregiudicato e mai rimpatriato, che ha avvicinato una turista svizzera che camminava verso il propr ...

STAFFOLIDa due mesi senza internet. La famiglia Pieracci di Staffoli, dopo una serie infinita di telefonate con la Tim, richieste di sopralluoghi e interventi, attese snervanti, ha deciso di rendere p ...L’altra sera gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale un 19enne senegalese, pluripregiudicato e mai rimpatriato, che ha avvicinato una turista svizzera che camminava verso il propr ...