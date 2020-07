Dopo la telefonata Trump-Al Sisi, il parlamento egiziano autorizza l'esercito ad entrare in Libia (Di mercoledì 22 luglio 2020) È stata la prima seduta segreta di questa legislatura del parlamento egiziano. Seduta che segue alla telefonata tra Trump ed il dittatore Al Sisi. Il parlamento egiziano ha autorizzato l'esercito egiziano ad entrare in Libia, cosa che era stata richiesta dal parlamento libico. Ricordiamo che l'Egitto ha fatto già una importante esercitazione militare alle porte della Libia e Dopo che Al Sisi ha dichiarato Sirte come la zona rossa, il rischio di una guerra contro la Turchia per (...) - Tribuna Libera / USA, Egitto, Libia Leggi su feedproxy.google

Questo articolo è uscito nel numero 1310 di Internazionale. È quasi l’alba quando Raghav Bhutani, 23 anni, esce dalla sua casa di Pathankot – una città che ospita una base aerea a circa cento chilomet ...

Due anni fa si sentivano quasi quotidianamente al telefono per affrontare un percorso complesso: ereditare il titolo sportivo della squadra di calcio cittadina dopo un fallimento ed evitarne la scompa ...

