Dopo il coronavirus è già emergenza asili: taglio posti a Milano, a Roma caos maestre e in Emilia-Romagna... (Di mercoledì 22 luglio 2020) commenta Assenza di linee guida; bambini ammessi in graduatoria ad aprile ed improvvisamente esclusi a fine luglio da quel posto al nido; caos nel reclutamento delle maestre; riapertura al 1° ... Leggi su tgcom24.mediaset

Coronavirus, bambina di 4 anni 'debolmente positiva' dopo 4 mesi Il Fatto Quotidiano

Niente orologi o smartphone, niente appuntamenti e scadenze: esistono cammini in Italia fatti apposta per dimenticare l’esistenza del tempo, per rallentare e per ritrovarsi. Il Guardian li ha riuniti ...

Scuola 0-6 anni, nel Lazio riduciamo lo svantaggio sociale

Il 2020 è stato un anno sospeso, spezzato da un pericolo che ancora oggi non è superato e che ci ha messi tutti di fronte alle nostre debolezze personali, in una quotidianità obbligata. Il Covid-19 ha ...

