Dopo il caso Boeing 737Max gli Usa cambiano le regole per la certificazione degli aerei di tutto il mondo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un'impresa complicata quella di far tornare in volo il Boeing 737Max Dopo oltre un anno di fermo causato dagli incidenti avvenuti a Lion Air ed Ethiopian Airlines tra il 2018 e il 2019, nei quali persero la vita 346 persone. Una messa a terra che ha causato danni a una trentina di vettori, sia al costruttore americano che ha dovuto affrontare un terremoto finanziario al quale si sono sommate le conseguenze della pandemia. Diversi gli aspetti della vicenda: bisogna approvare le modifiche all'aeroplano, quelle al programma di addestramento degli equipaggi, occorre modificare gli esemplari di B737Max prodotti da momento dello stop fino a oggi e anche i 385 esemplari bloccati a terra. Ora il gruppo di tecnici formato da funzionari dell'autorità aeronautica Usa (Faa) e dei collaudatori ... Leggi su panorama

Eurosport_IT : Sacrifici, critiche, passione e tante emozioni lungo il percorso: abbandonare il fischietto per un arbitro vuol dir… - borghi_claudio : 'O si fa l'Europa o si muore' Vi do una notizia: si muore in ogni caso. Se si fa l'Europa di Anghela probabilment… - borghi_claudio : L'eurosummit doveva ricominciare a mezzogiorno ma per ora hanno deciso che non è il caso. Se ne riparla dopo perchè… - EdoardoPrestant : ??Aggiornamento #coronavirus 22/07/20 ??BRUTTE NOTIZIE ?? ?? Dopo 7??2?? GIORNI ZERO CONTAGI, purtroppo ogg… - Antonio23883851 : @SempreSimo2177 Dopo una scottatura direi che e' il caso...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo caso Pisciotta , cilento. Quattro positivi dopo una cena - Positanonews Positanonews Play-off di Serie C all'atto finale: Reggio Audace e Bari in campo per la B

Dopo un cammino tortuoso iniziato lo scorso 30 giugno con il primo turno preliminare, i play-off di Serie C sono arrivati all'atto finale. Si troveranno di fronte la Reggio Audace ed il Bari, due squa ...

“Pechino Express” passa a Sky: si chiamerà “Pekin Express”

"Pechino Express" cambia casa (e nome). Il famoso adventure game prodotto da Magnolia/Banijay lascia la Rai dopo otto stagioni e passa a Sky con il nome di "Pekin Express". Cambia il nome, ma non la s ...

Dopo un cammino tortuoso iniziato lo scorso 30 giugno con il primo turno preliminare, i play-off di Serie C sono arrivati all'atto finale. Si troveranno di fronte la Reggio Audace ed il Bari, due squa ..."Pechino Express" cambia casa (e nome). Il famoso adventure game prodotto da Magnolia/Banijay lascia la Rai dopo otto stagioni e passa a Sky con il nome di "Pekin Express". Cambia il nome, ma non la s ...