Donnarumma: «Sono stato sempre tifoso del Milan, voglio riportarlo in alto» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gigio Donnarumma, in occasione delle 200 presenze raggiunte con la maglia del Milan, è stato intervistato da Sky Sport Gigio Donnarumma, in occasione delle 200 presenze raggiunte con la maglia del Milan, è stato intervistato da Sky Sport: «È un sogno che si è avverato. Mancano ancora delle partite per concludere questa stagione e per raggiungere il nostro obiettivo». Sul suo carattere: «Sono un ragazzo umile e tranquillo e credo sia la cosa più importante per raggiungere certi obiettivi. Ho un rapporto quasi da fratello con mio padre. Ci piace scherzare e ridere». Sulle partite della storia del Milan: «Da tifoso ho pianto tanto sia ... Leggi su calcionews24

