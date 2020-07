Donald Trump ha fatto gli auguri a Ghislaine Maxwell (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'ex socia e compagna di Jeffrey Epstein è in prigione con l'accusa di averlo aiutato ad abusare di molte ragazze minorenni Leggi su ilpost

L'ex socia e compagna di Jeffrey Epstein è in prigione con l'accusa di averlo aiutato ad abusare di molte ragazze minorenni Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto alla domanda di un ...

New York, 22 lug 07:21 - (Agenzia Nova) - L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ulteriormente intensificato le pressioni sul governo del presidente del Venezuela, Nicola ...

