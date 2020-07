Domiciliazione bancaria o postale e sconto sui tributi. Tasse comprese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Domiciliazione bancaria o postale e sconto sui tributi. Tasse comprese Chi opta per la Domiciliazione bancaria o postale sulle Tasse da pagare potrà beneficiare di uno sconto sui tributi locali. Bisogna però considerare che non tutti i tributi fiscali sono compresi nel novero delle Tasse che permettono di avere questo vantaggio. La novità è stata introdotta dalla conversione in Legge (n. 77/2020) del Decreto Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) e pubblicata di recente in Gazzetta Ufficiale. Per saperne di più è necessario fare riferimento al nuovo articolo appositamente introdotto, ovvero il ... Leggi su termometropolitico

La nostra Redazione vi spiegherà come ottenere uno sconto del 20% su Imu, Tari e altre tasse comunali grazie al Decreto Rilancio. Trattandosi di tributi locali il Governo lascia piena facoltà ai singo ...

la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito, condotta in contrasto con la vigente regolazione sul punto». Le norme che si assumono violate sono quelle del Codice del consumo [1] che ...

