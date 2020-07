Disegniamo insieme il futuro al Villaggio Rousseau 2020! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come sarà l’Italia post Covid-19? Ci attende un tempo nuovo che richiede nuovi modelli per progettare il futuro. Un futuro che disegneremo insieme nello Spazio Temi del Villaggio Rousseau – Olimpiadi delle Idee, guidati dai dodici facilitatori tematici nazionali del Team del futuro. In questi mesi difficili, segnati dall’emergenza coronavirus, l’attività della rete capillare del Team del futuro non si è fermata mai: i 204 componenti nazionali e regionali hanno ascoltato e raccolto le richieste provenienti dai territori riportandole in eventi digitali di confronto, formazione e informazione. Dopo la fase di ascolto, il 25 e 26 luglio i facilitatori tematici nazionali daranno vita alle Olimpiadi delle Idee nelle loro dodici ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Disegniamo insieme Baretta (Mef): «Grazie ai fondi UE disegniamo un altro New Deal» Vita Herbarium vagans: disegni itineranti tra botanica e arte a Domodossola e Santa Maria Maggiore

Herbarium vagans è una grande mostra itinerante. Partecipano artisti italiani e internazionali che hanno ritratto, ognuno secondo il proprio stile, un’erba officinale che cresce tra Alpi e Prealpi. He ...

“Macerata Insieme” ma la lista a rate

Un tour attraverso la città, quello previsto da Macerata Insieme per illustrare programmi e protagonisti della sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del sindaco. Poss ...

