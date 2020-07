Disegniamo insieme il futuro al Villaggio Rousseau 2020! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come sarà l’Italia post Covid-19? Ci attende un tempo nuovo che richiede nuovi modelli per progettare il futuro. Un futuro che disegneremo insieme nello Spazio Temi del Villaggio Rousseau – Olimpiadi delle Idee, guidati dai dodici facilitatori tematici nazionali del Team del futuro. In questi mesi difficili, segnati dall’emergenza coronavirus, l’attività della rete capillare del Team del futuro non si è fermata mai: i 204 componenti nazionali e regionali hanno ascoltato e raccolto le richieste provenienti dai territori riportandole in eventi digitali di confronto, formazione e informazione. Dopo la fase di ascolto, il 25 e 26 luglio i facilitatori tematici nazionali daranno vita alle Olimpiadi delle Idee nelle loro dodici ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Disegniamo insieme Baretta (Mef): «Grazie ai fondi UE disegniamo un altro New Deal» Vita Valenti: “cerchiamo la frase più bella per il disegno di Fabio Civitelli”

Fabio Civitelli, disegnatore di Tex, ha realizzato un disegno per cercare di salvare l’abbattimento indiscriminato degli alberi alle Alpi di Poti e insieme a Mauro Valenti stanno cercando di trovare l ...

Fabriano, torna il Festival del Disegno in edizione rivisitata

il popolo del disegno, grandi e piccoli, tutti insieme, tutti diversi e tutti liberi di esprimersi ciascuno a proprio modo, bambini, ragazzi e adulti, appassionati o curiosi, competenti o ...

