Diritti Tv, si muove Wanda Group dopo il piano di ADL (Di mercoledì 22 luglio 2020) dopo Aurelio De Laurentiis si muove il Wanda Group. Il conglomerato cinese – scrive il Corriere dello Sport – ha iniziato a contattare i club chiedendo un incontro per spiegare il proprio programma qualora dovesse essere scelto come partner per la realizzazione del canale di Lega. Il Gruppo avrebbe fatto partire una serie di incontri … L'articolo Diritti Tv, si muove Wanda Group dopo il piano di ADL è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Lotito risponde a De Laurentiis. Il patron azzurro, nella giornata di lunedì, come è noto, aveva invitato a pranzo i presidenti dei club di Serie A per presentare loro il suo progetto sui diritti tv, ...

