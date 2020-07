Dior a Lecce, la maison francese sceglie il Salento per la sua prima sfilata fuori Parigi: attesa per l’evento, Chiara Ferragni già in città (Di mercoledì 22 luglio 2020) I riflettori sono tutti puntati su Lecce. Il countdown è partito: mancano poche ore alle 20.45, quando prenderà il via l’attesissima presentazione della nuova collezione Dior Cruise 2021. Non solo una semplice sfilata ma è un evento atteso in tutto il mondo, capace di accendere i riflettori su un territorio straordinario come quello del Salento e, soprattutto, sulle sue bellezze e le sue tradizioni. D’altra parte non poteva essere altrimenti: è la prima volta che Dior non sfila a Parigi e ha scelto proprio questo lembo d’Italia abbracciato da due mari per l’occasione. Una scelta tutt’altro che casuale, visto il legame familiare della direttrice creativa della maison di rue Montaigne, Maria Grazia ... Leggi su ilfattoquotidiano

