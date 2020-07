Dino De Poli, morto a 90 anni l’ex deputato Dc: dalla Fondazione Cassamarca al suo nome nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana (Di mercoledì 22 luglio 2020) È scomparso a Treviso, all’età di 90 anni, l’avvocato Dino De Poli, già deputato per la Democrazia Cristiana, a lungo ai vertici di Fondazione Cassamarca, la banca cittadina. In sede locale sarà ricordato per la gestione di una struttura finanziaria che ha trasformato anche urbanisticamente Treviso e che ha gestito un importante patrimonio economico e immobiliare. Ma il suo nome è legato anche alle indagini sulla strage di Piazza Fontana avvenuta il 13 dicembre 1969. Si era infatti rivolto a lui, nel gennaio 1970, il trevigiano Guido Lorenzon, diventato poi il teste chiave dei processi contro gli orDinovisti Franco Freda e ... Leggi su ilfattoquotidiano

