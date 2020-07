Diletta Leotta, spunta foto a cena con Ibrimovich. E Scardina a Ibiza con gli amici (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il triangolo no , non l'avevo considerato. Da qualche giorni, i protagonisti del gossip dell'estate sono Ibrahimovic , Diletta Leotta e Daniele Scardina . Nel duo Leotta-Scardina sembra infatti ... Leggi su quotidiano

2003_manchester : RT @menorajola: Presto con quel rinnovo!!! Che se mi inizia a bombare questa poi è un casino trovare il tempo per le firme... https://t.co… - robisala3 : @JedHemlock @_avvocato @Claudia_CIau @AdolfoCrotti La leotta diletta ibra. Vedere mio tuitt - redblack1980 : RT @menorajola: Presto con quel rinnovo!!! Che se mi inizia a bombare questa poi è un casino trovare il tempo per le firme... https://t.co… - zazoomblog : Diletta Leotta e Rossella Fiamingo sexy in piscina la FOTO in costume fa impazzire i fan - #Diletta #Leotta… - ALESSANDROGABB7 : @Alex1243 Via diletta leotta...mi snobba. -