Diletta Leotta lascia Scardina: dove è volato King Toretto? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuove conferme sulla fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina. Il lockdown sembra aver distrutto anche questa giovane coppia che sembrava davvero affiatata. Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati. L’annuncio era stato dato la scorsa settimana dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti. La conferma arriva ora dalle pagine di Chi: ilArticolo completo: Diletta Leotta lascia Scardina: dove è volato King Toretto? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Da un mese King Toretto e Diletta, che hanno trascorso la quarantena insieme nell'appartamento milanese della presentatrice tascabile, non appaiono più insieme: sembra che lui l'abbia tradita con una ...Diletta Leotta approfitta del tramonto per andare a fare una corsetta in compagnia, postando il tutto sui social network. Ecco di chi si tratta In piena estate, qual momento migliore per concedersi un ...