Diletta Leotta, il clamoroso gossip: “addio Scardina, si consola a cena con Ibra” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una voce di gossip clamorosa che ha scatenato la reazione da parte dei fan. La relazione tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sembra esser giunta al capolinea, ma ad infiammare i quotidiani sono le notizie che riguardano la giornalista e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato paparazzato da ‘Chi’, il giornale titola in prima pagina: “Diletta Leotta. Addio Scardina, si consola a cena con Ibra”. Il calciatore è stato pizzicato fuori da un noto locale milanese in compagnia della conduttrice sportiva di Dazn, sono circolate ovviamente voci e pettegolezzi. I due, recentemente, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario. Le fotografie sarebbero state scattate dopo l’incontro ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #DilettaLeotta, il clamoroso gossip: 'addio Scardina, si consola a cena con #Ibra' - - GarauPina : RT @fecp1234: Comunque Miriam Leone > Diletta Leotta. Punto. - fecp1234 : Comunque Miriam Leone > Diletta Leotta. Punto. - DavideOberta : RT @Corriere: Diletta Leotta e Daniele Scardina in crisi? Lei è in vacanza in Sicilia, lui è alle B... - 2003_manchester : RT @menorajola: Presto con quel rinnovo!!! Che se mi inizia a bombare questa poi è un casino trovare il tempo per le firme... https://t.co… -