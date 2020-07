Diletta Leotta | È finita con Daniele Scardina: gli indizi della rottura (Di mercoledì 22 luglio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina si sarebbero lasciati. Non c’è ancora riscontro ufficiale, ma alcuni indizi indicherebbero la fine del rapporto. Diletta Leotta e Daniele Scardina, stavolta è finita davvero. Almeno questa è l’impressione che traspare pubblicamente. I due non appaiono più insieme da tempo, recentemente alcuni settimanali hanno lanciato l’indiscrezione: nessun riscontro ufficiale dalla … L'articolo Diletta Leotta È finita con Daniele Scardina: gli indizi della rottura è stato pubblicato prima sul sito ... Leggi su chedonna

zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme? - Novella_2000 : Diletta Leotta e Daniele Scardina in crisi? Lei a cena con un noto calciatore - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme? - NotizieOra : Diletta Leotta: la sua storia con Scardina è finita - LaFag_ : LUCIANA LITIZETTO >>>>>>>>> DILETTA LEOTTA -