Diletta Leotta - Daniele Scardina, storia finita: la giornalista a cena con Ibrahimovic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non supera la prova del lockdown la coppia formata dalla giornalista sportiva Diletta Leotta e dal pugile Daniele Scardina: a darne notizia è il settimanale rosa Chi diretto da Alfonso Signorini. In particolare, la rivista ha pizzicato la donna in compagnia del calciatore svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic.Va detto che il centravanti rossonero e la cronista stanno girando uno spot insieme, quindi non è detto che tra i due stia scattando qualcosa, ma è da notare come Diletta, ospite di due serate di Sanremo 2020, non fosse in dolce compagnia. Scardina infatti si troverebbe a Ibiza in vacanza con gli amici, secondo quanto riferisce sempre lo stesso giornale.Diletta Leotta - ... Leggi su blogo

