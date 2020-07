Diletta Leotta appuntamento segreto con Ibrahimovic? Foto sospetta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Diletta Leotta “l’appuntamento segreto” con Zlatan Ibrahimovic fa sognare i follower: c’è del tenero tra di loro? Intanto Daniele fa la vita da single. Fonte: Instagram @iamzlatanIbrahimovic @DilettaLeottaSi torna a parlare della coppia formata da Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, i due sono stati Fotografati insieme nella notte milanese. I due sono legati da un rapporto di lavoro tuttavia la loro relazione ha insospettito i fan che non possono fare a meno di chiedersi se tra di loro ci sia dell’altro. Le voci su una rottura della giornalista di Dazn e il pugile Daniele Scardina, che sembra si stia godendo una ... Leggi su chenews

