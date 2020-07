«Dicevano Milano non si ferma. Si sono fermati a contare i morti». L’attacco di De Luca al Nord sul Coronavirus – Il video (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio) Ci è cascato di nuovo. Dopo la «battuta» su Zingaretti, «andato a fare un brindisi e, siccome Dio c’è, ha beccato il Covid», Vincenzo De Luca è tornato a proporre un parallelismo tra la sua regione e la Lombardia. «Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia». Il presidente della Campania, in vista all’ospedale Sarpi di Salerno, ha voluto ribadire l’efficacia del contrasto al Coronavirus nel suo territorio: «Abbiamo dato una prova ... Leggi su open.online

