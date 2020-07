Diablo Immortal è ancora vivo: 'lo sviluppo procede e il team sta facendo un lavoro incredibile' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Diablo Immortal è vivo e vegeto, stando a quanto affermato dal Community Development Lead di Blizzard, Adam Fletcher.Il gioco annunciato nel 2018, tra numerose polemiche, risulta ancora in sviluppo e, a quanto pare, il team sta facendo grandi cose con il titolo per mobile.Diablo Immortal dovrebbe entrare in una fase di test nel corso del 2020 ma Blizzard non ha più condiviso notizie in merito. Per questo i fan su Twitter hanno chiesto delucidazioni sulla Beta.Leggi altro... Leggi su eurogamer

