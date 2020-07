Di Biase: giornata storica con Regione Lazio fuori da commissariamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Oggi dopo 12 anni, la sanita’ della Regione Lazio esce ufficialmente dal commissariamento. Sono stati anni difficili e pieni di sacrifici per la nostra Regione, ma finalmente oggi possiamo voltare pagina e guardare al futuro della sanita’ del Lazio con orgoglio e soddisfazione. Un grazie particolare all’operato della Giunta del centrosinistra che da sette anni con forza e’ riuscita a portare a compimento l’impegno assunto con i nostri cittadini, non ultimo la battaglia contro il covid-19. Ora per il Lazio si apre una nuova fase di investimenti, assunzioni e nuove strutture della sanita’ in tutto il territorio”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Pd, Michela Di Biase. Leggi su romadailynews

