Destiny: The Official Cookbook è il bizzarro libro di ricette dell'universo creato da Bungie

Bungie e Insight Edtion sono liete di presentare Destiny: The Official Cookbook, un manuale che presenta ricette raccolte dai Guardiani in tutto il Sistema Solare. Ecco il comunicato ufficiale:Basato sull'acclamata serie di videogiochi di Bungie Destiny, questo Cookbook ufficiale contiene diverse ricette ispirate ai Guardiani e alle ambientazioni viste in tutto l'espansivo universo di gioco.Eva Levante ha viaggiato in tutto il mondo dopo gli eventi della Guerra Rossa raccogliendo una grande varietà di ricette dopo aver incrociato il proprio cammino con quello di molti Guardiani e aver tratto insegnamenti dalle loro avventure.

