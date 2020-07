Descenders arriva su PlayStation 4 il 25 agosto e su Nintendo Switch entro fine anno (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sold Out e No More Robots sono felici di annunciare che il biking game downhill, Descenders, arriverà su PlayStation 4, in edizione fisica e digitale, il 25 agosto. Il gioco sarà anche disponibile in digitale e in versione fisica per Nintendo Switch prossimamente. I giocatori che hanno effettuato il pre-order di Descenders per PS4 e Nintendo Switch riceveranno un unlock di day-one per una serie di rari oggetti di personalizzazione – che risplendono al buio – per il loro outfit, per il casco e per il veicolo: il “Legacy Lux Set” per PS4 e il “Descent Lux Set” per Nintendo Switch. Questi oggetti possono anche ... Leggi su gamerbrain

