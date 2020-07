Delio Rossi: “Per il Palermo accetterei la C, spiego come si vince. Cavani, Ilicic e Pastore, vi dico tutto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La parola all'ex tecnico rosanero.Difficile dimenticare Delio Rossi: tre anni intensi nel capoluogo siciliano, dal 2009 al 2011, culminati con la finale di Coppa Italia andata in scena in quel di Roma contro l'Inter di Leonardo. Un passato rosanero ricco di gioie, soddisfazioni e vittorie. Il tecnico originario di Rimini, ha lasciato un'eredità di affetti tale che sono in tanti a sperare di vederlo sulla panchina del Palermo del pRossimo anno. Tuttavia, lo stesso, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha raccontato di non aver avuto alcun contatto con il club di Viale del Fante: «Fermo restando che se mi chiamano se ne può parlare, ma se non mi hanno chiamato vuol dire che hanno altre intenzioni - afferma -. Ma siccome non c’è niente è inutile parlarne. ... Leggi su mediagol

