De Zerbi: «Falli di mano? L'importante è che ci sia coerenza»

De Zerbi, in conferenza stampa le parole del tecnico del Sassuolo molto obiettivo nell'analizzare la situazione che ha portato al rigore contro il Milan per il momentaneo pareggio. Si è reso necessario l'intervento del Var, tanto da indurre Pairetto ad una riflessione più che legittima. De Zerbi ha poi commentato così. «Falli di mano? L'importante è che ci sia coerenza».

