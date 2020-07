De Vito: “M5s subalterno e supino al Pd, lo pensiamo in tanti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “Molte scelte che sta facendo il M5S a livello nazionale mi lasciano perplesso. E non solo a me -posso assicurarglielo – ma ad un folto gruppo a livello parlamentare, regionale, comunale e della base di attivisti. Non mi riferisco solo alle alleanze con il Pd (l’ultima in Liguria) calate dall’alto e verso cui il Garante ci sta portando, ma anche alle tante tematiche su cui il M5S sta cedendo e perdendo la sua identità, subendo in maniera subalterna e supina la diversa visione del Pd”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire che verrà pubblicata integralmente nello speciale estivo di DireOggi di lunedì 3 agosto. Leggi su dire

