De Magistris ‘passeggero’ del nuovo treno linea 1 in fase di collaudo (Di mercoledì 22 luglio 2020) NAPOLI – “È stata una grande emozione perche’ conosco gli ostacoli di ogni tipo che abbiamo dovuto superare per raggiungere questo risultato”. Cosi’ su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che stanotte ha viaggiato a bordo del nuovo treno nuovo della metropolitana Linea 1 in corso di collaudo. Il treno ha percorso la tratta da Piscinola a Municipio. Il convoglio rientra nella flotta realizzata dalla societa’ spagnola Caf – Construcciones y auxiliar de ferrocarrilles. Leggi su dire

