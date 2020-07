De Luca: “Uno squinternato da Milano viene a fare razzismo a Napoli e in Campania” (Di mercoledì 22 luglio 2020) NAPOLI – “Ogni tanto viene da Milano qualche squinternato che viene a fare un po’ di razzismo contro Napoli e la Campania“. Lo dice, riferendosi al leader della Lega Matteo Salvini, il governatore e ricandidato alla presidenza della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando durante l’inaugurazione del depuratore di Marina di Camerota (Salerno). Salvini “e’ carta conosciuta, aria fritta – aggiunge -, la verita’ e’ che oggi i cittadini campani camminano a testa alta. Ci rispettano”. Leggi su dire

