De Luca sulla Lombardia | “Prima non si sono fermati | poi lo hanno fatto per contare i morti”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita all'ospedale di Sapri, in provincia di Salerno. E ha lanciato un nuovo affondo a Milano e alla Lombardia. "Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia". De Luca ha aggiunto: "A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il governo o la regione Lombardia. Noi, intanto, abbiamo chiuso e salvato la vita di centinaia di persone. Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza. Non c'è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia".

