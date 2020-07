De Luca, ‘Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Poi si sono fermati a contare i morti’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, Vincenzo De Luca contro la Lombardia: “Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti, migliaia, non centinaia”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a parlare della gestione dell’emergenza coronavirus e nell’elogiare il lavoro svolto nella sua Regione torna a puntare il dito contro il Nord. Coronavirus, De Luca: “Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Poi si sono fermati a contare i morti” “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ... Leggi su newsmondo

reportrai3 : Il Tribunale di Milano ha disposto la sorveglianza speciale per il capo ultrà del Milan Luca Lucci e la confisca di… - reportrai3 : Presunta maxi-tangente per giacimento #Opl245 in Nigeria, Procura di Milano ha chiesto 8 anni per l'ad #Eni Claudio… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di… - BelforteLeonela : RT @LegaSalvini: SCHIFOSO!!! - MariellaMioBea : RT @LegaSalvini: SCHIFOSO!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Luca ‘Milano De Luca scivola su Zingaretti: è andato in giro a brindare, ma Dio c’è e ha preso il Covid Corriere della Sera