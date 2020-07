De Luca: “Ci vuole prudenza altrimenti c’è il rischio che torni l’obbligo di mascherina all’aperto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha invitato tutti i cittadini, e in particolare i più giovani, ad agire con prudenza in modo da scongiurare la possibilità del ritorno dell’obbligo della mascherina all’aperto. “Sinceramente mi auguro che non ci siano ulteriori contagi altrimenti sarà inevitabile tornare ad indossare la mascherina anche all’aperto. E’ necessaria responsabilità ma anche pazienza. Evitate di bere dagli stessi bicchieri o bottiglie e indossate la mascherina quando vi incontrate in luoghi chiusi“. Leggi su sportface

