Daydreamer le ali del sogno: il poster-calendario arriva in edicola! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anche quest’anno, Can Yaman ha colpito ancora: la bellezza e il fascino del protagonista di molte fiction turche ha conquistato una volta di più il pubblico italiano, che sta premiando con grandi ascolti Daydreamer, le ali del sogno, la produzione in onda in questo periodo su Canale 5 e di cui Yaman è il protagonista maschile.Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni puntata 23 luglio: il BACIO tra CAN e SANEMSull’onda dell’ottimo riscontro ottenuto dalla serie, Fivestore lancia ora due progetti relativi al merchandising, di cui si apprende grazie ad un comunicato stampa emesso da Mediaset: Mercoledì 22 luglio esce il primo prodotto ufficiale sul mercato italiano legato alla nuova soap campione d’ascolti del day-time di Canale 5: “Daydreamer – Le ali del ... Leggi su tvsoap

