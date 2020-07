Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 23 luglio: Sanem scopre che Can è l’Albatros e lo bacia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trentaduesimo appuntamento con Daydreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Il popolare sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir sta riscuotendo un grandissimo successo a livello di ascolti e per tale ragione Mediaset gongola soprattutto in quella fascia oraria. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Sanem riceverà un falsa informazione su Can, quindi fuggirà via. Il fotografo appena scoprirà tutto la raggiungerà in teatro svelando le di essere lui l’Albatros. A quel punto tra i due scatterà il bacio. Sanem sconvolta scappa via Le anticipazioni del 32esimo episodio di Daydreamer – Le Ali del Sogno in ... Leggi su kontrokultura

