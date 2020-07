Daphne Caruana Galizia, testimone trovato ferito in casa sua. Ha confessato di aver fatto da intermediario dell’omicidio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno dei principali testimoni dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia è stato trovato ferito in casa sua a Malta. Secondo le autorità locali nell’abitazioni non c’erano segni di intrusione e si ipotizza che le ferite possano essere autoinflitte. Il caso della giornalista maltese assassinata si arricchisce dunque di un nuovo mistero. A essere trovato ferito è Melvin Theuma, che ha confessato di essere stato l’intermediario tra i mandanti e gli esecutori materiali del complotto per l’omicidio della Galizia. L’uomo è stato ricoverato all’Ospedale Mater Dei a Malta dopo essere stato trovato in gravi condizioni la notte ... Leggi su ilfattoquotidiano

