D’Amato: sperimentazione Spallanzani su test rapido per aeroporti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Stiamo sperimentando allo Spallanzani l’esito del test rapido molecolare, se sara’ positivo credo che il governo debba valutare seriamente la possibilita’ nei principali scali aeroportuali di fare tamponi in aeroporto e mettere in isolamento gli eventuali positivi. Da parte nostra c’e’ ampia disponibilita’, ma la scelta deve coinvolgere le autorita’ nazionali”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, a proposito dei casi di Covid 19 di importazione da altri Paesi che si stanno riscontrando anche all’aeroporto di Fiumicino. “Se non fosse stato per il sistema sanitario del Lazio, che per la prima volta in Italia ha eseguito i tamponi all’aeroporto di Fiumicino- ha precisato D’Amato- di questa cosa ne ... Leggi su romadailynews

