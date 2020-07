Dalla Germania: Gosens è il primo obiettivo del Chelsea (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Kicker, Robin Gosens sarebbe finito nel mirino del Chelsea. La società di Abramovič sarebbe seriamente intenzionata a sferrare l’assalto decisivo per l’esterno classe 1994, di proprietà dell’Atalanta. Secondo il quotidiano tedesco, la valutazione del cartellino è di circa 30 milioni di euro. In Italia Gosens piace all’Inter, che vuole sistemare la fascia sinistra dopo il colpo Hakimi sulla corsia destra. Sulle tracce dell’ex Heracles anche Juventus e Hertha Berlino. Foto: Gosens atalanta twitter L'articolo Dalla Germania: Gosens è il primo obiettivo del Chelsea proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

