Dalla Francia: Blanc può allenare il Barcellona nella prossima stagione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de L’Equipe, il Barcellona non sarà più allenato nella prossima stagione da Quique Setién, che è destinato a terminare la sua avventura in Spagna. Al direttore sportivo dei blaugrana piace e tanto Laurent Blanc. L’ex allenatore del Paris Saint Germain è tra i maggiori candidati a prendere il posto dell’attuale allenatore. I catalani hanno avuto qualche giorno di riposo prima di preparare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli il prossimo 8 agosto. Foto: ViolaNews L'articolo Dalla Francia: Blanc può allenare il Barcellona nella ... Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : In #Francia obbligo della #mascherina dalla prossima settimana. Misura valida per i luoghi chiusi, aperti al pubbli… - Surabaya_Johnny : @gianmarcoprete @giogandi @deveraun_seraun Io sono in Francia. Certo, è democratico. Però per le posizioni apicali… - PatriziaSilano : RT @jacopo_iacoboni: Dal negoziato europeo emerge una Germania solidale e diversi paesi responsabili, dalla Francia ai Paesi Bassi agli sca… - mocettast : RT @AlessandroCere7: Due bambini di 3 e 10 anni sono saltati fuori dalla finestra per sfuggire a un incendio a Grenoble Gli abitanti del qu… - saryxs87 : RT @AlessandroCere7: Due bambini di 3 e 10 anni sono saltati fuori dalla finestra per sfuggire a un incendio a Grenoble Gli abitanti del qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia: Blanc può allenare il Barcellona nella prossima stagione alfredopedulla.com Le novità Sky 2020/2021: un anno carico di novità tra serie TV originali e non, film, sport e documentari (foto)

Anna, la protagonista interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto ... stagione della serie tedesca Sky Original ambientata tra l’Oceano Atlantico e la Francia occupata dai nazisti. Dopo essere ...

Fuoco cammina con me (1992)

Quando esordì a Cannes nel 1992, “Fuoco cammina con me”, il vociferato prequel de “I segreti di Twin Peaks” (la rivoluzionaria serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost, 1990-1991), deluse p ...

Anna, la protagonista interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto ... stagione della serie tedesca Sky Original ambientata tra l’Oceano Atlantico e la Francia occupata dai nazisti. Dopo essere ...Quando esordì a Cannes nel 1992, “Fuoco cammina con me”, il vociferato prequel de “I segreti di Twin Peaks” (la rivoluzionaria serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost, 1990-1991), deluse p ...