Da Magneptor.com una nuova risorsa per commercianti, imprenditori e professionisti che vogliono rimettersi in carreggiata (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Padova, 22 luglio 2020) - Il portale ha lanciato un webinar su un argomento spesso trascurato ma che ricopre un'importanza cruciale: la costruzione dell'offerta di vendita. Padova, 22 Luglio 2020. Il portale di video corsi Magneptor.com ha lanciato un nuovo prodotto, utile a tutti gli imprenditori e professionisti ma soprattutto a coloro che, oggi più che mai, a seguito del lockdown vivono un momento di emergenza. Si tratta di Offerta Imbattibile, un corso online interattivo che si può seguire da casa, grazie alla connessione internet e ad un computer o un telefono, e che insegna come costruire un'offerta potenzialmente irresistibile. Il tema della costruzione dell'offerta è spesso trascurato. Ciò è un male: infatti, incide in maniera determinante sulle speranze di trasformare un contatto in un ... Leggi su iltempo

