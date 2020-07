Da Intesa Sanpaolo prestito agevolato per le mamme che lavorano (Di mercoledì 22 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo annuncia l'avvio di “mamma@work”, un prestito a condizioni agevolate che consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli. Attivo dal 24 luglio, è destinato a tutte le donne che lavorano da almeno sei mesi, risiedono in Italia e hanno figli di età non superiore ai 36 mesi. Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Oltre 37 mila madri lavoratrici si sono dimesse nel corso del 2019 indicando tra le motivazioni la difficoltà di conciliare il lavoro con le esigenze di cura dei figli. Facilitare l'accesso al credito di questa categoria di cittadine significa innescare uno dei ... Leggi su iltempo

