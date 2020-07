Cristiano Ronaldo, Georgina fa arrossire i fan con scatti sensuali dallo yacht (Di mercoledì 22 luglio 2020) La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, fa impazzire i fan con una serie di scatti dallo yacht di famiglia in cui mette in mostra il lato b. Con qualche affanno in più del previsto, la Juventus di Sarri si accinge a conquistare il suo nono scudetto consecutivo. Il merito di questo successo è da … L'articolo Cristiano Ronaldo, Georgina fa arrossire i fan con scatti sensuali dallo yacht è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ChampionsLeague : ???? Cristiano Ronaldo at Juventus = ?????? #UCL - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier Lea… - OptaPaolo : 61 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), t… - AlbOr_EsSence : Cristiano Ronaldo, gol e record: ecco chi c'è nel mirino - Corriere dello Sport - arunsiva7503 : RT @ChampionsLeague: ???? Cristiano Ronaldo at Juventus = ?????? #UCL -