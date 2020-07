Crac Parma, condannati Ghirardi e Leonardi: ecco cosa ha deciso il tribunale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quattro anni all’ex presidente Tommaso Ghirardi e sei anni all’ex ad Pietro Leonardi. Sono le condanne pronunciate dal tribunale di Parma per il Crac del Parma calcio del 2015. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori. Leggi su sportface

