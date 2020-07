Covid, Tarro: «Le mascherine in estate fanno male. L’allarmismo del governo ci porta alla rovina» (Di mercoledì 22 luglio 2020) La seconda ondata? «Non dobbiamo temerla perché non ci sarà». Il virologo Giulio Tarro torna all’attacco. E in un’intervista a Libero smonta le tesi allarmistiche del governo Conte. «Altri Paesi già sono in fase inoltrata con riaperture significative. Noi, invece, proibiamo ancora troppe cose. Stanno davvero esagerando al governo. Continuando così porteranno in autunno il Paese alla rovina. Beninteso, non una rovina dettata da una emergenza sanitaria che non esiste più. Ma da una emergenza economica e sociale che mi pare venga ampiamente sottovalutata». Tarro: «Le mascherine in estate diventano nocive» Basta equivoci su tante cose, a ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Covid, Tarro: «Le mascherine in estate fanno male. L’allarmismo del governo ci porta alla rovina»… - Francesco_Riz : RT @meteorologo777: Dichiarazioni di Trump: - Marzo 2020:'il covid sparirà da solo: - Maggio 2020:'il caldo farà sparire il covid' - Lugli… - BiologistBe : RT @meteorologo777: Dichiarazioni di Trump: - Marzo 2020:'il covid sparirà da solo: - Maggio 2020:'il caldo farà sparire il covid' - Lugli… - Le_Baron__Rouge : RT @Potemkin959: Sul Covid, Huffington post “La seconda ondata peggio della prima” Sul Covid il prof Giulio Tarro “Il Covid è moribondo,… - pvsassone : RT @meteorologo777: Dichiarazioni di Trump: - Marzo 2020:'il covid sparirà da solo: - Maggio 2020:'il caldo farà sparire il covid' - Lugli… -