Covid, Permessi 104 straordinari: i 12 giorni valgono anche a luglio e agosto? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Domanda legittima che molti cittadini e lettori si stanno chiedendo in questi giorni: ma i Permessi 104 straordinari causa Covid possono essere fruiti anche nei mesi di luglio e agosto? L’agevolazione per i titolari di Legge 104 era stata introdotta con il Decreto cura Italia, che aveva di fatto più che aumentato i giorni permesso 104 stabiliti normalmente per legge, portandoli dai 3 giorni soliti ben 18 giorni per i mesi dell’emergenza Coronavirus. I mesi interessati dall’aumento coincidono con marzo, aprile, maggio e giugno. Il Cura Italia limitava i 18 giorni di permesso solo per marzo e aprile. Con l’approvazione del Decreto Rilancio questa misura di sostegno è ... Leggi su leggioggi

Domanda legittima che molti cittadini e lettori si stanno chiedendo in questi giorni: ma i permessi 104 straordinari causa covid possono essere fruiti anche nei mesi di luglio e agosto? L’agevolazione ...

La bimba prigioniera del Covid: "Sono positiva da quattro mesi"

Una bimba di soli quattro anni rischia di non poter andare all’asilo e di dover essere sottoposta ancora a diversi tamponi, con conseguente aumento di stress e incubi notturni. Già, perché la bambina ...

