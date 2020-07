Covid, allarme Oms sull'Africa. Lampedusa ancora al collasso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Valentina Raffa sull'isola 180 sbarcati, Basilicata: 136 migranti positivi. E a Messina è scontro tra sindaco e prefetto sull'hotspot La pandemia accelera in Africa e l'Oms lancia l'allarme. «Sono molto preoccupato per il fatto che cominciamo a vedere un'accelerazione della malattia in Africa - ha dichiarato Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Oms - Dobbiamo prenderla tutti sul serio e mostrare solidarietà» ai 47 Paesi Africani nei quali, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del continente, si sono registrati 736.288 contagi, di cui 391.898 con ricovero e 15.418 decessi. Solidarietà che certo non manca da parte dell'Italia che però sembra non avere inteso la ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, è allarme a Cairo. Chiusa birreria in Darsena, stop a un treno per Torino Il Secolo XIX Covid, cani e gatti non si infettano Studio universitario nei paesi della Bassa

Al momento si sa che non sono loro a trasmettere il Covid-19 all’uomo ... che a far scattare il campanello d’allarme era stata la notizia dei 4 casi positivi registrati nel mondo a cui ...

Mille vittime della Covid-19 in 24 ore, ancora allarme negli Stati Uniti

Coronavirus, allarme negli Usa Il dato riguardante le 1.000 vittime per coronavirus negli Usa è molto alto. Il record assoluto si è avuto il 15 aprile scorso quanto sono stati registrati 2.752 morti ...

