Covid a Pisciotta, obbligo di mascherina anche all'aperto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dispone l'obbligo di indossare le mascherine in tutte le aree all'aperto del Comune di Pisciotta, l'ordinanza firmata dal sindaco Ettore Liguori in risposta ai quattro casi di Covid attualmente presenti nel suo comune. Il sindaco ha avvertito cittadini ed ospiti del suo centro cimentano, meta turistica, con una lettera nella quale ha chiesto il rispetto di tutte le disposizioni in termini di sicurezza, alle quali si aggiunge da oggi l'utilizzo obbligatorio cautelativo della mascherina anche in tutte le aree all'aperto e oltre, come già previsto, negli ambienti chiusi. L'articolo Covid a Pisciotta, obbligo di mascherina ...

