Covid, 51 nuovi casi in Lombardia Nella Bergamasca 7. Calano i ricoveri (Di mercoledì 22 luglio 2020) I dati del 22 luglio. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva: - 4. Zero contagi a Cremona, Mantova e Pavia. Gallera: numeri incoraggianti. Leggi su ecodibergamo

