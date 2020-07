Covid-19, l’allarme dei medici campani: “Il virus non è scomparso. Se si abbassa la guardia possibile nuova ondata” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il coronavirus continua a circolare e sarebbe un errore considerare l’epidemia terminata, nonostante la curva del contagio sia sotto controllo. In campania negli ultimi due giorni si sono registrati 12 positivi e 8 guariti, la situazione resta tranquilla, ma i medici raccomandano di non abbassare la guardia. Del resto camminando per le vie del centro … L'articolo Covid-19, l’allarme dei medici campani: “Il virus non è scomparso. Se si abbassa la guardia possibile nuova ondata” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Vaccino Coronavirus, Usa: Russia vuole rubare le nostre ricerche Corriere della Sera