Covid 19, i pediatri: “Usare prudenza, anche in villeggiatura c’è il virus” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “Anche d’estate serve prudenza nei contatti e bisogna sempre rispettare le regole che tutti conosciamo. I genitori che vanno in vacanza possono stare tranquilli, ma devono continuare a lavare le mani, usare le mascherine ed evitare gli assembramenti, rendendosi conto che anche nei luoghi di villeggiatura si puo’ contrarre il virus”. A dirlo e’ Simone Rugolotto, presidente della Societa’ italiana di Pediatria (Sip) del Veneto, intervenuto alla diretta Facebook di Dire Salute ‘Dalla parte dei Bambini. Liguria e Veneto: dal ponte Morandi al Covid-19’, insieme al collega Riccardo Borea della sezione Sip Liguria. Leggi su dire

Sono attivi da stamattina a Pistoia, e da oggi pomeriggio in Valdinievole, i drive through (il servizio di prelievo con la propria auto) gestiti direttamente dal personale dell'Azienda Sanitaria, per ...